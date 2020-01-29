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29 Ocak 2020 - 13:09

Pentagon'dan büyük itiraf: İran saldırısında 50 asker yaralandı

Pentagon'dan büyük itiraf: İran saldırısında 50 asker yaralandı

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, İran'ın 8 Ocak'ta Irak'taki ABD üslerine düzenlediği füze saldırısında 50 ABD askerinin beyin travması geçirerek yaralandığını itiraf etti.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, İran'ın 8 Ocak'ta Irak'taki ABD üslerine düzenlediği füze saldırısında 50 ABD askerinin beyin travması geçirerek yaralandığını itiraf etti.

Sputnik'in haberine göre CNN'e konuşn Pentagon Sözcüsü Yarbay Thomas Campbell, bugün itibariyle beyin travması teşhisi konan asker sayısının 50 olduğu bilgisini verdi.

Campbell, yaptığı açıklamada, "Bu 50 kişiden 31'i Irak'ta tedavi gördü ve bir önceki açıklamada teşhis konan askeri personellerden 15'i de dahil olmak üzere göreve geri döndü" ifadelerini kullandı.

Sözcü, "18 askeri personel daha fazla değerlendirme ve tedavi için Almanya'ya nakledildi" diye ekledi.

ABD Başkanı Donald Trump, saldırının ardından yaptığı açıklamada ölen ya da yaralanan Amerikan askeri olmadığını ileri sürmüştü.

News Code 1884180

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