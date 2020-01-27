Şehit Süleymani’nin katilleri er yada geç yargılanacak

İran Yargı Erki Başkanı Seyyid İbrahim Reisi, bugün düzenlenen yüksek yargı konseyi toplantısında bir konuşma yaptı.

Kudüs Gücü Komutanı Korgeneral Kasım Süleymani’ye yapılan terör saldırısı hakkında Reisi, "Çok uzak olmayan bir gelecekte Şehit Kasım Süleymani'nin katilleri yargılanacaktır" dedi.

Konuya ilişkin İbrahim Reisi, "Bu cinayet hukuki açıdan takip edilmekte. Irak Yüksek Mahkemesi Başkanı ile yaptığım görüşmede bu konuyu takip etmek istediklerini ve başlangıçtan itibaren gerekli planlamayı yaptıklarını öğrendim. Ayrıca uluslararası yollardan da takip etmekteyiz. Er yada geç Kasım Süleymani’nin katilleriyle görüşeceğiz ancak müzakere veya diyalog amaçlı değil, yargılama süreci için" ifadelerinde bulundu.

Kudüs Gücü Komutanı Korgeneral Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis ile beraberindeki heyet 3 Ocak'ta ABD'nin Bağdat Havaalanı'nda araçlarına düzenlediği roket saldırısında şehit düşmüştü.