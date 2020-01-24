Irak halkı ABD'nin askeri varlığına 'hayır' dedi

Irak halkı bugün sabah saatlerinde ABD’nin ülkedeki askeri varlığını protesto etme amacıyla sokağa indi.

Arap medyasına göre Irak'ın başkenti Bağdat’ın merkezi Cadiriye bölgesinde "ABD'ye Hayır, İsrail'e Hayır" sloganıyla başlayan Amerikan karşıtı gösteriye yüz binlerce kişi katıldı.

Irak bayrakları taşıyan göstericiler, sık sık ABD'ye ve Irak'taki askeri varlığına karşı sloganlar attı.

Gösteriye katılan Haşid Şabi komutanlarından Moin el-Kazımi, “Irak halkı en başından beri ABD'nin Irak'taki askeri varlığına karşı çıkmaktı. ABD’nin cinayeti olan Süleymani ve el-Mühendis’ye yönelik düzenlenen terör saldırısı Amerikalıların Irak'tan sınır dışı edilmesine yol açtı. Irak halkının tüm kesimleri Amerikan işgaline karşı çıkıyor” dedi.

Al Mayadeen kanalına konuşan Irak Babilyon Hareketi Genel Sekreteri Riyan Al Kaldani, "Bu ülkenin halkı, ABD Başkanı'nın zorbalıkla Irak'a egemen olmasına asla izin vermeyecek" ifadesini kullandı.

'Tüm yabancı güçler ülke topraklarından çekilmeli'

Irak’ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'ın Askeri Danışmanı Kadım İsavi, başkent Bağdat'ta ABD'nin Irak'taki askeri varlığına karşı düzenlenen gösteride Sadr'ın mesajını okudu.

Mesajında Sadr, "Tüm yabancı güçler ülke topraklarından çekilmeli. En son yabancı asker ülkeden çıkana kadar direnişi geçici olarak durduruyoruz." ifadesiyle ABD'ye karşı direnişi askıya aldığını duyurdu.

Mukteda es-Sadr, ABD’nin ülkedeki varlığına karşı "milyonluk gösteri" çağrısı yapmıştı.

Sadr, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Irak’ın hava sahası ve egemenliğinin ABD güçleri tarafından ihlal edildiğini belirterek, ABD’nin ülkedeki varlığını protesto etme çağrısında bulunmuştu.

Irak'ta Haşdi Şabi'nin Bedir Tugayları Komutanı Hadi Amiri, Sadr'ın ABD'nin Irak'taki varlığına karşı "milyonluk gösteri" çağrısına destek vermişti.