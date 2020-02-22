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22 Şubat 2020 - 09:48

Pentagon: Ayn el-Esad üssünde yaralanan askerlerin sayısı yükseldi

Pentagon: Ayn el-Esad üssünde yaralanan askerlerin sayısı yükseldi

İran'ın Ayn el-Esad üssüne düzenlediği füzeli operasyonda 'beyin travması geçiren' ABD askerlerinin sayısı 110 olarak güncenllendi.

The Hill gazetesinde yer alan habere göre, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'ın Irak'ta bulunan ABD üslerine yaptığı füzeli operasyonunda beyin travması veya hasarı görülen asker sayısının 110'a yükseldiğini açıkladı.

Pentagon daha önce 109 ABD askerinin beyin travması geçirerek yaralandığını itiraf etmişti.

Pentagon, operasyondan sonraki günlerde tedbir amaçlı olarak Ayn el-Esed üssünden Almanya’ya nekledilen askeri personellerden yüzde 70’inin göreve geri döndüğünü bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, saldırının ardından yaptığı açıklamada ölen ya da yaralanan Amerikan askeri olmadığını ileri sürmüştü.

News Code 1884697

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