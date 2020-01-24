Irak halkı Amerikalıları bölgeden çıkarmada öncülük yapıyor

İran Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, bugün Irak’ta ABD’nin ülkedeki askeri varlığına karşı düzenlenen gösterileri takdir etti.

Irak halkının Amerikan karşıtı gösterilerine işaret eden Şemhani, “Irak halkının düzenlediği gösteriler ABD'yi bölgeden çıkarma yolunda öncülük yaptığını gösteriyor” dedi.

Şemhani, “Iraklılar tarafından düzenlenen milyonluk adlı gösteri, Washington'un Amerikan askerlerini sınır dışı etme yasası uygulandığı durumunda ABD'nin Irak’ı boykot etme tehdidinin, bağımsızlıklarını ve ulusal egemenliklerini korumak isteyen hükümetlerin ve ulusların iradesini etkileyemeyecek çürük bir araç olduğunu gösterdi” ifadelerinde bulundu.

Ali Şemhani, "Bölge halkının Amerika karşıtı tutumu (Batı medyasının) kara propagandasıyla gizlenemez" değerlendirmesinde bulundu.

İranlı yetkili sözlerinin bir bölümünde de ABD’nin Şehit Korgeneral Süleymani ve Mehdi el-Mühendis’e yönelik düzenlediği terör saldırısını “stratejik bir hata” olarak nitelendirdi.

Arap medyasına göre Irak'ın başkenti Bağdat’ın merkezi Cadiriye bölgesinde "ABD'ye Hayır, İsrail'e Hayır" sloganıyla başlayan Amerikan karşıtı gösteriye yüz binlerce kişi katıldı.