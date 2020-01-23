ABD'den Kudüs Gücü'nün yeni komutanına "suikast" tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump'ın heyeti içinde Davos'taki Dünya Ekonomi Forumu'na giden ABD’nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook, İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü'nün yeni Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi "suikast düzenlemek"le tehditt etti.

Hook, "Eğer İsmail Kaani, Kasım Süleymani'nin gittiği yolda ilerlemek isterse onunla aynı kaderi paylaşacak" iddiasında bulundu.

İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kusüs Gücü Komutanı Korgeneral Kasım Süleymani, ABD'nin 3 Ocak'ta Bağdat Havaalanı'nda düzenlediği terör saldırısı sonucu şehit düşmüştü.

Tuğgeneral İsmanil Kaani, 30 Ocak'ta Kudüs Gücü Komutanı olarak başlama töreninde yaptığı konuşmada, "Düşmanlar Korgeneral Süleymani'ye yönelik "alçakça" suikast düzenlendi, ama biz inşaallah onun düşmanlarını "cömertçe" vuracağız" ifadelerini kullanmıştı.