Gazzeliler ABD'nin sözde barış planını protesto etti

Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde düzenlenen gösterilerde, ABD ile İsrail'in izlediği politikalara tepki gösteren eylemciler, "Yüzyılın Anlaşmasına hayır", "Ulusal birliğe evet" yazılı dövizler taşıdı.

Eş-Şati Mülteci Kampı'nda düzenlenen eylemde konuşan Filistin Halk Komiteleri Yetkilisi Nasr Ahmed, planın açıklanması ve içeriğinin dayatılmasının, uluslararası kanunları ihlal eden tek taraflı bir uygulama olduğunu söyledi.

"Varlığımızın ve davamızın hedef alındığı kritik bir yol ayrımındayız." diyen Ahmed, planın uygulamaya konulma ihtimaline karşı uyarıda bulunarak, Filistinli gruplara siyasi ayrılığı bitirme çağrısında bulundu.

Ahmed, Arap ve İslam ülkelerinden de plana karşı çıkmalarını ve Filistin halkının yanında durmalarını istedi.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde düzenlenen gösteride konuşan Komitenin Başkan Yardımcısı Adnan el-Fakavi de sözde barış planını reddettiklerini belirterek, Filistin halkının özgürlük ve bağımsızlık haklarına dikkati çekti.

Yine güneyde bulunan Refah kentindeki eylemde göstericilere hitap eden Komite Yetkilisi Muhammed el-Muzeyyen, planın, "Filistin davasını tasfiye" amacı taşıdığını savundu.

Muzeyyen, Filistinli gruplardan plana karşı mücadele için ortak bir metot belirlemelerini ve ulusal birliği sağlamalarını istedi.

AA