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3 Eki 2026 08:23

Üst Düzey Direniş Yetkilisi: Direniş, ABD’nin Irak’taki Askerî Dengelerini Sarstı

Üst Düzey Direniş Yetkilisi: Direniş, ABD’nin Irak’taki Askerî Dengelerini Sarstı

Seyyidü’ş-Şüheda Tugayları Genel Sekreteri Ebu Ala el-Velai, direniş gruplarının operasyonlarının etkili olduğunu belirterek, Washington yetkililerinin son açıklamalarının ABD’nin Irak’taki çaresizliğini ortaya koyduğunu söyledi.

Seyyidü’ş-Şüheda Tugayları Genel Sekreteri Ebu Ala el-Velai, direniş gruplarının operasyonlarının etkili olduğunu belirterek, Washington yetkililerinin son açıklamalarının ABD’nin Irak’taki çaresizliğini ortaya koyduğunu söyledi.

El-Velai, ABD Başkanı’nın Irak’taki Amerikan askerlerinin yaşadığı insan kayıplarına ilişkin itiraflarının ve ülkedeki durumu “bataklık ve cehennem” olarak nitelendirmesinin, direniş operasyonlarının gücünü ve isabetliliğini açıkça ortaya koyduğunu ifade etti.

Bu açık itirafın, direnişi küçümsemeye ve etkisini önemsiz göstermeye çalışan bazı çevrelerin söylemlerini de boşa çıkardığını belirten el-Velai, direnişin operasyonel kapasitesine dayanarak ABD’nin Irak’taki tüm askerî hesaplarını ve dengelerini zorladığını vurguladı.

News ID 1938922
Azar MAHDAVAN

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