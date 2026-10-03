Suudi Arabistan, Yemen'in başkenti Sana'yı bombaladı

Yemen merkezli Al Masirah haber ağı, Suudi Arabistan’a ait savaş uçaklarının ülkenin başkenti Sana’ya yönelik hava saldırıları gerçekleştirdiğini duyurdu.
Suudilerin özellikle en-Nehdin ve Cebel Atan bölgelerini hedef aldığı belirtildi.
Yerel kaynaklar, bölgede 6 ayrı saldırının gerçekleştiğini ve hava operasyonlarının aralıksız sürdüğünü bildirdi.
Öte yandan Al Masriah muhabiri, Suudi Arabistan güçlerinin Saade vilayetine bağlı el-Zahir bölgesini topçu ateşiyle vurduğunu; Haydan ilçesindeki iletişim ağlarının ise füze saldırılarıyla hedef alındığını bildirdi.
Ayrıca Saade’nin Sakin bölgesindeki iletişim altyapısının da Suudi füze saldırılarına maruz kaldığı aktarıldı.
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