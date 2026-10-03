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3 Eki 2026 14:39

Suudi Arabistan, Yemen'in başkenti Sana'yı bombaladı

Suudi Arabistan, Yemen'in başkenti Sana'yı bombaladı

Suudi Arabistan’a ait savaş uçakları Yemen’in başkenti Sana’ya yönelik hava saldırıları düzenledi.

Yemen merkezli Al Masirah haber ağı, Suudi Arabistan’a ait savaş uçaklarının ülkenin başkenti Sana’ya yönelik hava saldırıları gerçekleştirdiğini duyurdu.

Suudilerin özellikle en-Nehdin ve Cebel Atan bölgelerini hedef aldığı belirtildi.

Yerel kaynaklar, bölgede 6 ayrı saldırının gerçekleştiğini ve hava operasyonlarının aralıksız sürdüğünü bildirdi.

Öte yandan Al Masriah muhabiri, Suudi Arabistan güçlerinin Saade vilayetine bağlı el-Zahir bölgesini topçu ateşiyle vurduğunu; Haydan ilçesindeki iletişim ağlarının ise füze saldırılarıyla hedef alındığını bildirdi.

Ayrıca Saade’nin Sakin bölgesindeki iletişim altyapısının da Suudi füze saldırılarına maruz kaldığı aktarıldı.
 

News ID 1938932

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