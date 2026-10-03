İran’da sokak eylemleri hazırlığındaki 31 kişi gözaltına alındı

İran İstihbarat Bakanlığı, Kirman eyaletinin Sircan kentinde dört organize ağda yer alan 31 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasına göre, söz konusu kişiler halktan gelen ihbarlar ve istihbarat birimlerinin çalışmaları sonucunda tespit edildi. Açıklamada, grupların gençlere ve ergenlere yönelik dikkat çekici isimler altında örgütlendiği ve ülke genelindeki çağrılara aktif katılım için çeşitli görev ve planlamalar yaptığı belirtildi.

Bakanlık ayrıca şüphelilerin çok sayıda molotofkokteyli hazırladığını ve şehir kameralarını tahrip etmek için araçlar ürettiğini, sokaklarda olay ve sabotaj eylemleri gerçekleştirmeye hazırlandığını bildirdi.

Açıklamada, söz konusu kişilerin geçen yıl yaşanan olaylar sırasında valilik binasının ateşe verilmesi, bankalar ve kamu kurumlarının tahrip edilmesi, kamu ve özel mülke zarar verilmesi ve polis merkezine silah ele geçirme amacıyla saldırılması gibi eylemlere de katıldığı ifade edildi.