AK Parti Sözcüsü'nden İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkışına ilişkin açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkışına ilişkin, "İngiltere artık AB’den çıktı. Kuşkusuz bu bir dönüm noktası. Avrupa yeni bir denge durumu oluşturana kadar AB içindeki tartışmalar devam edecektir. AB ilk defa bir krizi fırsata çevirmemenin sancısını yaşıyor." ifadelerini kullandı.

İngiltere-AB ilişiklerinin bitmesinde bir geçiş dönemi olacağına işaret eden Çelik, "Ama İngiltere bayrağının AB kurumlarından indirilmesi siyasi ve sembolik olarak eski dönemin kesin olarak bittiğini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, Twitter'dan yaptığı açıklamasında ayrıca şunları kaydetti;

"AB, birliğe dönük tehdidin hep Rusya ve Çin’den kaynaklandığını düşündü, son zamanlarda buna 'ABD karşısında Avrupa’nın çıkarlarını korumak' siyaseti eklendi. Her zaman Birliği dış tehditlere karşı koruma duygusu önde oldu.

Şimdi görülüyor ki, AB için asıl tehdit içerden kaynaklanıyor. Reform yapamayan bir AB kendini koruyamıyor. Türkiye’ye karşı olduğu gibi genişleme politikasında ilkeli davranmayan AB’nin cazibesi kalmıyor."

Kaynak: TRT Haber