Erdoğan'dan Filistin'e destek açıklaması

TRT Haber'e göre Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan Filistin hakkında, "Türkiye olarak hassasiyetle takip ettiğimiz bir diğer mesele Filistin ve Kudüs'tür. Açıklanan planın yegane hedefi, 70 yıldır aralıksız süren İsrail'in işgal, yıkım ve gasp politikalarına meşruiyet kazandırmaktır" dedi.

Trump'ın sözde Ortadoğu barış planına tepki gösterdiklerini ifade eden Erdoğan, "Türkiye olarak Filistin'i işgal, Kudüs'ü gasp etme anlamına gelen bu planı hemen reddettik ve tepkimizi gösterdik. Şu anda ABD, gerek şahsıma, gerek istihbarat başkanıma yönelik tehditler savuruyor. Türkiye'deki bazı finans kuruluşlarını da tehdit altına alıyor. Ne yaparsanız yapın bunu kesinlikle başaramayacaksınız" ifadelerinde bulundu.

Erdoğan, "Filistinli kardeşlerimizin razı olmadığı bir plana asla destek vermeyeceğiz" diye konuştu.