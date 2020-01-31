Kremlin'den Erdoğan'a yanıt: İdlib'deki yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz

Kremlin Sözcüsü Peskov, basın toplantısı sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla ilgili sorular karşısında, "Bunu kabul etmiyoruz. Rusya, İdlib gerilimi azaltma bölgesine ilişkin Soçi Mutabakatı'ndaki yükümlülüklerini tümüyle yerine getiriyor" dedi.

İdlib'deki durumun istenen seviyeye gelmemesinden üzüntü duyduklarını kaydeden Peskov, "Maalesef bu bölge, çok sayıda teröristin bir arada bulunduğu yer olarak kalmaya devam ediyor. Teröristler, Suriye hükümet güçlerinin yanı sıra Hmeymim'deki Rus üssüne düzenli olarak saldırılar düzenliyor. Bu durumdan büyük bir endişe duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Suriye ordusunun İdlib'e yönelik askeri harekatı nedeniyle Rusya'ya tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rusya ile gerek Soçi gerek Astana'da bazı görüşmeler, anlaşmalar oldu. Bu anlaşmalara Rusya'nın sadık kalması halinde biz de aynı sadakatle yola devam ederiz. Şu an itibarıyla maalesef Rusya, Astana'ya da Soçi'ye de sadık değil" demişti.

Kaynak: Sputnik