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28 Ocak 2020 - 09:19

Erdoğan ile Trump'tan Libya ve İdlib görüşmesi

Erdoğan ile Trump'tan Libya ve İdlib görüşmesi

Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın telefonda görüştüğünü açıkladı.

Beyaz Saray Basın Sözcü Yardımcısı Judd Deere, Erdoğan-Trump telefon görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "İki lider Libya'da dış müdahalenin elimine edilmesi ve ateşkesin sürdürülmesinin gerekliliği konusunu ele aldılar. Liderler ayrıca İdlib'de devam eden şiddetin son bulması gerektiği konusunda da mutabık kaldılar." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Trump'ın, "Türkiye ile Yunanistan'ın Akdeniz kökenli anlaşmazlıklarını çözmelerinin önemine" vurgu yaptığı da belirtildi.

Kaynak: Timetürk

News Code 1884146

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