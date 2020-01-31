Erdoğan'dan sözde barış planına tepki: Kudüs kırmızı çizgimizdir

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Halen 7'si yoğun bakımda 48 kardeşimizin tedavisi sürüyor. Hayati tehlikesi olan depremzede bulunmuyor." dedi.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türkiye, tarihinin en hızlı ve etkili afete müdahale faaliyetini bu depremde yürütmüştür. Deprem için toplanan paralar yerine gittiği gibi biz milli bütçeden çok ciddi harcamalar yaparak oraları ayağa kaldırdık. Bugüne kadar depremlerin ardından yapılan, depreme hazırlık için yürütülen çalışmalarda harcanan kaynak, toplanan verginin yaklaşık 5 katı."

Trump'ın sözde barış planı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın sözde Ortadoğu barış planıyla ilgili şunları kaydetti:

"Bu planla işgal edilen Filistin topraklarının ilhakı amaçlanıyor. Binlerce yıldır olduğu gibi bugün de dünya barışının anahtarı Kudüs'tür. Barış çınarı Kudüs de yıkılırsa bunun altında tüm dünya kalır.

Mescid-i Aksa'nın mahremiyetini koruyamazsak, yarın kem gözlerin Kabe'ye çevrilmesini engelleyemeyiz. Bunun için Kudüs kırmızı çizgimizdir."

"Kudüs'ü İsrail'in kanlı pençelerine terk etmek insanlığa yapılmış en büyük kötülük"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İslam dünyasındaki ülkelerin tavırlarına baktığımızda ben halimize acıyorum. Başta Suudi Arabistan, sesin çıkmıyor sesin, ne zaman çıkacak?" diye konuştu.

Erdoğan, "Kudüs'ü tümüyle İsrail'in kanlı pençelerine terk etmek, tüm insanlığa yapılmış en büyük kötülük olacaktır." dedi.

"Abbas ve İsmail Haniye ile bu konuları değerlendireceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"(İsrail) Sokaklarda masumların resmen infaz edildiği böyle bir haydut devlet, bizim gözümüzde hiçbir zaman muteber olamaz. Biraz sonra Mahmud Abbas ile ardından İsmail Haniye ile görüşmem olacak. Onlarla konuları değerlendireceğiz"

Kaynak: AA