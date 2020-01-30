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30 Ocak 2020 - 13:12

İsrail güçleri, Batı Şeria'da göstericilere müdahale etti

İsrail güçleri, Batı Şeria'da göstericilere müdahale etti

İsrail güçleri, ABD'nin hazırladığı sözde barış planını protesto etmek için işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kenti yakınlarında toplanan Filistinli göstericilere müdahale etti.

Filistin Kızılayı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail güçlerinin, Nablus yakınlarındaki Beyta köyünde gösteri yapan Filistinlilere göz yaşartıcı gaz bombası kullanarak müdahale etmesi sonucu 7 kişi gazdan etkilendi.

Gazdan etkilenenlerden birisinin hastaneye kaldırıldığı, diğerlerinin ayakta tedavi edildiği belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın önceki gün kamuoyuna duyurduğu sözde barış planının akabinde Filistin'in farklı noktalarında gösteriler düzenlenmeye başlamıştı.

News Code 1884202

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