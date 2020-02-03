Çin'de yeni tip koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 361'e yükseldi

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkenin Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan salgında can kaybı 361'e yükseldi. Virüs bulaşan kişilerin sayısı 2 bin 296'sının durumu ağır olmak üzere 17 bin 205'e yükseldi.

Virüs bulaştığı şüpheli olan kişilerin sayısı 21 bin 558'e ulaşırken, müşahade altına alınan kişi sayısı 152 bin 700'e çıktı.

Çin ana karası dışında enfekte sayısı Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 15, Makau Özel İdari Bölgesi'nde 8, Tayvan'da ise 10'a yükseldi.

Son 24 satte 57 can kaybı

Ülkede yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgın nedeniyle son 24 saatte 57 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 829 yeni vaka tespit edildi. Bununla birlikte can kaybının 350'si ve virüs tespit vakalarının 11 bin 177'si ülkede koronavirüs salgınının merkez üssü olarak kabul edilen Hubey eyaletinde gerçekleşti. Eyaletin başkenti Vuhan'da vaka sayısı ise 5 bin 142 oldu.

Ayrıca yoğun şekilde koronavirüs tespit edilen eyaletlerde ise vaka sayısı Cıciang'da 724, Guangdong'da 683, Hınan'da 566, Hunan'da 521, Anhui'de 408, Ciangşi'de 391, Ciangsu'da 271, Sıçuan'da 254, Şandong'da 246'ya yükseldi.

Vaka sayısı merkezi yönetime doğrudan bağlı kentlerden Pekin'de 191, Şanghay'da 193, Çongçing'de 300, Tiencin'de 48'e ulaştı.

Dünya genelinde Çin dışında tespit edilen koronavirüs vakalarının dağılımı ise şöyle:

"Japonya'da 20, Tayland'da 19, Singapur'da 18, Güney Kore'de 15, Avustralya'da 12, Almanya'da 10, ABD'de 9, Malezya 8, Fransa ve Vietnam'da 6'şar, Birleşik Arap Emirlikleri'nde 5, Kanada'da 4, İngiltere, Rusya, İtalya, Hindistan veinler'de 2'şer, Nepal, Kamboçya, Sri Lanka, Finlandiya, İspanya, İsveç'te birer."

Bu arada koronavirüsten Çin dışında ilk can kaybı Filipinler'de kayda geçti.

Dünya genelinde toplam koronavirüs vakası ise 17 bin 386 oldu.

Kaynak: Timetürk