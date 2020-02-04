Zarif: Koronavirüs salgınının siyasileştirilmesine karşıyız

Dışişleri Bakanı Zarif, dün akşam Çinli mevkidaşı Wang Yi ile telefonda görüştü. İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bu görüşmede Çin'de meydana gelen koronavirüs salgınının yanı sıra iki ülkeyi ilgilendiren konular üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu.

Zarif bu görüşmede, Çin hükümetinin krizi kontrol etme ve koronavirüsün yayılmasını önleme konusundaki sorumluluğunu ve çabalarını takdir ederek, bu tür konuların siyasileştirilmesine karşı olduklarını söyledi.

Zarif ayrıca, Çin hükümetine İran vatandaşlarının Vuhan'dan geri dönmesine sağladığı katkıdan dolayı teşekkür etti.

Çin Dışişleri Bakanı da İran İslam Cumhuriyeti'nin tutum ve desteğini takdir etti.