Apple, Çin'deki tüm mağazalarını kapattı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ticaret Bakanı Wilbur Ross, önceki gün bir televizyon programında yaptığı konuşmada koronavirisü nedeniyle bu ülkedeki ABD'li firmaların ülkeye geri döneceğini ve istihdamı artıracağını söylemişti.

Wilbur Ross, Çin'deki salgının bu ülkedeki işletmelerin ve fabrikaların kapanmasına, bunun da ABD ile birlikte Meksika ve Kuzey Amerika'da istihdamın artmasına katkıda bulunabileceği görüşünü dile getirdi.

Amerikalı bakanın, bu açıklamalarına sosyal medyadan tepki geldi.