İran da Çin'e tahliye uçağı gönderdi

İran Sağlık Bakanlığı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, Çin'in Vuhan kentindeki İranlı vatandaşları tahliye etmek için özel uçak gönderildiğini duyurdu.

Vuhan kentinden 80 vatandaşın özel uçakla tahliye edileceğini aktaran Jihanpur, “Vatandaşlar İran’a geldikten sonra Tahran’da 14 gün karantinada tutulacak” dedi.

Göderilen uçakta sağlık ekibinin de yer aldığını ifade eden Cihanpur, şu ana kadar Vuhan kentindeki İranlılarda hastalığın tespit edilmediğini söyledi.

Çin'de koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı 304'e, hastalık tespit edilen kişi sayısı 14 bin 380'e yükseldi.