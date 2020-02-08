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8 Şubat 2020 - 10:01

Suriye ve Irak'ta yaklaşık 27 bin yabancı terörist var

Suriye ve Irak'ta yaklaşık 27 bin yabancı terörist var

Birleşmiş Milletler (BM) Terörle Mücadele Genel Sekreter Yardımcısı Vladimir Voronkov, şu anda Irak ile Suriye’de 27 bin yabancı teröristin bulunduğunu açıkladı.

Al Alem kanalının haberine göre, Birleşmiş Milletler (BM) Terörle Mücadele Genel Sekreter Yardımcısı Vladimir Voronkov, şu anda Irak ile Suriye’de 27 bin yabancı teröristin bulunduğunu açıklayarak, bunu bu ülkelerin geleceği için 'büyük bir tehdit' olarak nitelendirdi.

Vladimir Voronkov, terör örgütü IŞİD’in gücünü geri kazanmaya ve uluslararası düzeyde saldırılar yapmaya çalıştığını belirtti.

Voronkov ayrıca “IŞİD iç unsurlara güvenme ve iç krizleri kullanma stratejisine dayanarak, kriz alanlarındaki varlığını güçlendirmeye çalışıyor” dedi.

News Code 1884389

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