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8 Şubat 2020 - 12:00

ABD Haseki kent merkezinde yeni bir üs kurdu

ABD Haseki kent merkezinde yeni bir üs kurdu

Fırat'ın doğusunda bulunan ABD güçlerinin Haseki kent merkezinde yeni bir üs kurdukları öğrenildi.

Geçen yıl Suriye ve Fırat'ın doğusundan çekilme kararı alan ancak daha sonra petrol bölgelerinin güvenliğini sağlamak iddiasıyla geri dönen ABD, dün Fırat'ın doğusu Haseki kentinde yeni bir askeri üs kurdu.

Kent merkezindeki Hiweran mahallesinde eski bir Öz Savunma Gücü karargahında kurulan üssün IŞİD tutuklularının bulunduğu bir hapishaneye yakın olduğu belirtildi.  

Üsse yerleşen ABD’li güçlerin Amerika bayrağı astığı görüldü.

Haseki kentinin bir bölümü Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG), bir bölümü ise Suriye ordusunun kontrolü altında.

Kaynak: Rudaw

News Code 1884393

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