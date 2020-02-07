Suriye ordusu Halep'te yeni bölgeleri kurtardı

Suriye ordusunun Halep'te teröre karşı yoğun operasyonları devam ediyor.

Suriye ordusuna ait birlikler Nusra Cephesi terör örgütü tarafından Hilsa ve Zeytan eksenlerine karşı yapılan saldırıya karşı koyup diğer operasyonlar sırasında Birne ve Zeytan köylerini kurtardı.

Teröre karşı operasyonlar bölgesinde bulunan SANA muhabiri; Suriye birliklerinin Halep’in batısındaki Raşidin 4, Kfarnaha, Han el Asal ve Bilimsel Araştırma Merkezi çerçevesinde yayılmış olan Nusra Cephesi ve müttefik diğer terör gruplarının yuva ve karargahlarını nitelikli silahlarla yoğun hedef aldıklarını belirtti.

Operasyonlar sonucunda Nusra Cephesi ve diğer terör gruplarına ait inlerin imha edildiği ve çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.