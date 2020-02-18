İlaç fiyatları İran’da çok ucuzdur

Tahran’da açıklamada bulunan Cihanpur, ilaç fiyatlarının İran’da hükümet tarafından fiyatlandırıldığını belirterek, dünyanın hiçbir ülkesinde İran’da olduğu gibi ilaçların sigorta kapsamında yer almadığını söyledi.

İran’ın kaliteli ve ucuz ilaç bakımından dünyanın sayılı ülkelerinden olduğunu ifade eden Cihanpur, komşu ülkelerdeki ilaç fiyatlarının da İran’dakinden pahalı olduğunu ifade etti.

IRNA'nın haberine göre, İran ilaçlarının kalitesinnin dünya standatlarında olduğunu ifade eden Cihanpur, İran menşeli ve yabancı menşeli ilaçlar arasında bir fark olmadığını söyledi.