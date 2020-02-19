Cammu Keşmir'deki internet kesintisi bilimsel araştırmaları felce uğratıyor

Hindistan hükümetince 5 Ağustos 2019'da özel statüsü kaldırılan ve ikiye bölünen Cammu Keşmir'deki iletişim kısıtlamalarının, akademik ve bilimsel kuruluşlardaki araştırma faaliyetlerini sekteye uğrattığı bildirildi.

Cammu Keşmir'de doktora yapan araştırma görevlileri, AA muhabirine, araştırma literatürüne ve dergilerine erişemediklerini, internetten makale indiremediklerini veya bölge dışındaki araştırmacılarla iletişim kuramadıklarını belirtti.

Birçok araştırma görevlisinin, uygun internet hizmeti bulunmadığından araştırmalarını tamamlayamadığı, bazılarının sadece e-postalarına erişmek ve araştırma dergilerine makale göndermek için uzun mesafeler katederek dışarıya seyahat ettiği aktarıldı.

Sadece merkezi Srinagar'da bulunan Keşmir Üniversitesinin farklı bölümlerine kayıtlı 200'den fazla araştırma görevlisi bulunuyor.

"E-postama erişemediğim için konferansa katılamadım"

Medya bölümünde akademisyen olan İrfan Haşim, araştırmasıyla ilgili makaleleri indirmek amacıyla internete düzgün erişim sağlamak için üniversiteye erkenden gittiğini, aksi takdirde internet hızındaki yavaşlığın, belgelere erişimi veya bu belgeleri indirmeyi imkansız hale getirdiğini söyledi.

Haşim, "(Geçen yıl ağustosta) Türkiye'de bir konferansa davetliydim. Kesin tarihleri ​​ve seyahat planımı öğrenmek için e-postama erişemediğim için katılamadım." dedi.

Ayrıca araştırma makalesini uluslararası bir dergide yayımlama fırsatını kaybettiğini söyleyen Haşim, "Bugünün dünyasında, özellikle araştırma yaparken internet olmadan hiçbir şey yapmayı düşünemezsiniz. Çevrim içi arşivlere, çeşitli dergilere erişmek ve hatta literatürü taramak için internet şart." diye konuştu.

Zamana karşı yarış

Rauf Ahmed Bhat, AA muhabirine, araştırmasının son yılında, bölgedeki internet hizmetlerine yönelik kısıtlamaların, kısmi olarak kaldırılmasıyla projesini tamamlamak için zamana karşı yarıştığını söyledi.

Bhat, "Son 6 aydır internet hizmetinin olmayışı elimi kolumu bağladı. Evde oturmaktan ve arada sırada bölge dışında yaşayan arkadaşlardan yardım istemekten başka seçenek yoktu. Çoğu zaman, araştırma materyali indirmesi ve sonra biriyle bana elden ulaştırması için arkadaşlarımı aradım. Bu süreç benim için son derece moral bozucuydu." dedi.

Keşmir Üniversitesinden araştırma görevlisi Mubeena Masud da "Sonunda araştırmanızı cilalamanız, pek çok şeyi kontrol etmeniz gerekiyor. İnternetin yokluğunda araştırma yapmak imkansız." yorumunda bulundu.

"Burs için belgelerimi göndermem gerekiyordu, internet erişimi olmadığı için hayallerim yıkıldı"

Muzamil Şamim, "Yabancı bir üniversiteden burs almak için belgelerimi göndermem gerekiyordu ancak internet erişimi olmadığı için hayallerim yıkıldı. Ocak ayında e-postalarımı kontrol ederken, üniversiteden, gerekli belgeler bulunmadığı için başvurumun dikkate alınmadığına dair üniversiteden gelen mesajı gördüm. Bu bizim için bir trajediydi." diye konuştu.

Keşmir Merkez Üniversitesinden Profesör John Babu Koye de bölgede birçok araştırmacının, son 6 ayda zaman ve fırsatları kaybettiği değerlendirmesinde bulundu. Koye, "Pek çok değerli öğrencinin, internete erişimi olmadığından başka yerlerde burs veya iş bulmak amacıyla birçok iyi fırsatı kaybetmesinden ötürü üzgünüm." ifadesini kullandı.

Cammu Keşmir'deki internet kısıtlamasına kısmi düzenleme

Hindistan Yüksek Mahkemesinin 10 Ocak'ta aldığı karar üzerine Cammu Keşmir yönetimi tarafından 15 Ocak'ta yapılan açıklamada, kamu kurumları için geniş bant internet servislerinin ve 5 bölgedeki düşük hızlı 2G mobil bağlantının kısmi olarak hizmet vermeye başlanacağı belirtilmişti.

Cammu, Samba, Kathua, Udhampur ve Reasi bölgelerinde 2G mobil internet servislerine erişime izin verileceği belirtilen açıklamada, kullanıcıların sadece bankacılık hizmetleri ile yönetim tarafından belirlenen "beyaz listedeki" devlet sitelerine erişim sağlayabileceği bildirilmiş, öte yandan sosyal ağ siteleri üzerindeki kısıtlamaların devam edeceği kaydedilmişti.

Sınırlı mobil internet bağlantısı 25 Ocak'ta sağlanmış ancak sosyal medyaya erişim için VPN (sanal özel ağ) kullanımına yönelik engel devam etmişti. Düşük hızlı 2G mobil internet bağlantısının açıldığı bölgede, yalnızca beyaz listedeki internet sitelerine erişim sağlanırken internet ara ara askıya alınıyor.

Diğer yandan, Hindistan Telekom Düzenleyici Kurumu (TRAI), internet kesintileri ve iletişim kısıtlamaları nedeniyle Cammu Keşmir'de 1,4 milyon abonenin telefon hatlarını kapattığını açıklamıştı.

Cammu Keşmir'de yetkililer, hac ve umreye gitmesi planlanan 50 bin kişinin işlemlerinin iletişim kısıtlamaları nedeniyle yapılamadığını, kesintiler nedeniyle vize ve bilet işlemlerinin durma noktasına geldiğini kaydetmişti.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos 2019'da iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış ve eyaleti ikiye bölmüştü.

Eyalet, 31 Ekim 2019'da resmi olarak merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayrılmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış; sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

İnternete getirilen kısıtlama, medya faaliyetlerini de etkilemiş ve Srinagar'dan yayım yapan çoğu gazete Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırıldığı 5 Ağustos 2019'dan sonra baskılarını güncelleyememişti.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

AA