İran'ın Yeni Delhi Büyükelçisi Hindistan Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Sputnik'e göre, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in Hindistanlı Müslümanlar konusunda yaptığı açıklamalar üzerine İran'ın Yeni Delhi Büyükelçisi'nin Hindistan Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı öğrenildi.

Zarif, Hint Müslümanlarına uygulanan organize şiddeti kınayarak, "İran, asırlardır Hindistan’ın dostudur. Hindistanlı yetkililerden tüm Hindistanlıların refahını garantilemelerini ve bu manasız katliamın devam etmesine izin vermemelerini istiyoruz" demişti.

Hindistan'da Hint milliyetçisi grupların, başkent Yeni Delhi'de Müslümanları hedef alan saldırılarında çok sayıda kişi ölmüştü.