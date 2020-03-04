Pakistan'dan Zarif'in Hindistanlı Müslümanlarla ilgili tutumuna destek

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Hindistan'da Müslümanlara yönelik yapılan organize katliamı kınayan İran Dışişleri Bakanı Zarif'in tutumunu destekledi.

Kureyşi, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Kardeşim Muhammed Cevad Zarif'in Hindistan yetkililerinin tüm Hintlilerin refahını sağlaması gerektiği yönündeki endişelerini tam olarak destekliyorum" ifadesine yer verildi.

Hindistan'da toplu şiddetin yaşandığını ifade eden Kureyçi, bu ülkede Müslümanların şiddet yanlısı aşırı grupların saldırılarına maruz kaldığını kaydetti.

Pakistan Dışişleri Bakanı, Hindistan'daki olayları "şeytani ve organize bir katliam" olarak nitelendirdi.

Zarif, Hint Müslümanlarına uygulanan organize şiddeti kınayarak, "İran, asırlardır Hindistan’ın dostudur. Hindistanlı yetkililerden tüm Hindistanlıların refahını garantilemelerini ve bu manasız katliamın devam etmesine izin vermemelerini istiyoruz" demişti.

Hindistan'da Hint milliyetçisi grupların, başkent Yeni Delhi'de Müslümanları hedef alan saldırılarında çok sayıda kişi ölmüştü.