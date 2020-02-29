İran sınırının kapatılması Van'a zarar veriyor

İran’da ortaya çıkan koronavirüs vakaları ile Başkale’de meydana gelen deprem, havza turizmini de etkiledi.

Virüs söylentileri ve yaşanan deprem nedeniyle Van il merkezinde yapılan rezervasyonlar ile planlanan tur ve toplantıların iptal edildiğini belirten VAHATUDER Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Tunçdemir; "Resmi rakamlardan teyit edilmemiş, asılsız sosyal medya paylaşımları Van'a zarar veriyor. Bundan kaçınmak gerekiyor. Diğer illerimizdeki insanlarımıza sesleniyorum; Gönül rahatlığı ile Van'a gelebilirsiniz" dedi.

"SOSYAL MEDYA OLUMSUZ ETKİLEDİ"

Abdullah Tunçdemir, Van’daki koronavirüs tartışmalarının sosyal medyada çok abartıldığını ve bunun turizme olumsuz etki yaptığını söyledi.

Yetkililerin açıklamaları beklenmeden yapılan açıklamaların doğru olmadığını ifade eden Tunçdemir, “Bu son yaşananlarla ilgili yapılan spekülasyonlar Van’da turizmi yüzde 100 olumsuz etkiledi. Van’da hiçbir vaka olmadığı sağlık yetkililerince açıklanmasına rağmen sosyal medyada çok kötü bir hava yayıldı. Tabii ki önlemler alınacak, hatta daha fazla alınmalıdır. Biz İran’a komşu bir iliz ama komşu olmayan batıdaki iller de önlem alıyor, önlem alınıyor diye orada turizmin durması mı gerekir?” diye sordu.

"TURLAR, TOPLANTILAR İPTAL EDİLMEMELİ"

Deprem ve virüs söylentilerini gerekçe göstererek bazı acente, kurum ve kuruluşun Van’daki toplantılarını iptal ettiği yönünde açıklamalar olduğuna dikkat çeken Tunçdemir, “Deprem sadece Van’da olmuyor ki Türkiye’nin her tarafı deprem kuşağında, ayrıca bu nedenle daha çok insanın buraya gelmesi gerekiyor. Yardım da getirecek, toplantı da yapacak, kongre de yapacak. Van’ın şu anda durumu hem deprem hem de virüs konusunda abartıldığı gibi değil, insanlar gönül rahatlığı ile Van’a gelebilir. Van’daki kültür turları da, toplantılar da, kongreler de iptal edilmemelidir. Bu gibi durumlar birbirimize sırt dönmeyi değil, kenetlenmeyi gerektiriyor. İstanbul’da da deprem söylentileri eksik olmuyor, yani oraya gitmeyelim mi?” şeklinde konuştu.

"TEMENNİMİZ, BİRAN ÖNCE SORUNUN ÇÖZÜMÜDÜR"

Van’da, turizm sektöründe yer alanların Nevruz bayramı için önemli rezervasyonlar aldıklarını ve hazırlıklar yaptıklarını belirten Tunçdemir, temennilerinin de biran önce sorunun kontrol altına alınması ve kapıların yeniden açılması olduğunu söyledi.

Kaynak: Prestij Gazetesi