Trump'tan yeni iddia: Koronavirüs konusunda İran'a yardıma hazırız

Fransız Haber Ajansı AFP'nin haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın istediği takdirde koronavirüs konusunda yardım etmeye hazır olduğunu ileri sürdü.

Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 872’ye yükseldi.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Covid-19) diğer ülkelere yayılmaya devam ediyor. Virüs son olarak Ermenistan'da görülmüştü.

ABD’nin Kuzey Kaliforniya, Washington ve Oregon eyaletlerinde görülen koronavirüs salgınında, ülkedeki ilk ölüm vakası gerçekleşmişti.