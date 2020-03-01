Türkiye'de İran sineması söyleyişi

4 Mart Çarşamba günü saat 19.30’da Komşu Kapısı Derneği’nde Şişli Serüven Kültür’ün organizasyonunda sinema yazarı Rıza Oylum Filmlerden Örneklerle İran Sineması isimli bir söyleşi yapılacak. Söyleşide Oylum, yayımladığı İran Sineması kitabından hareketle; İran sinemasının yönetmenlerini, filmlerini ve İran sinemasındaki hakim temaları ele alacak.
Oylum, Abbas Kiyarüstemi’den Muhsin Mahmelbaf’a, Mecid Mecidi’den Asghar Ferhadi’ye uzanan bir çizgide farklı yönetmenlerin filmlerinden pasajlar göstererek söyleşiye katılanları, İran sinemasının içinde barındırdığı zengin imge dünyasına doğru bir yolculuğa çıkaracak.
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