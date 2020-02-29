İran'da koronavirüse yakalanan yeni milletvekili yaşamını yitirdi

İran'ın kuzeyindeki Astane Eşrefiye kentinde düzenlenen 11. dönem meclis seçimlerini kazanan Muhammed Ali Ramazani koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Devrik Saddam rejiminin İran'a karşı dayattığı 8 yıllık İran-Irak savaşında gazi olan merhum Muhammed Ali Ramazani 13 bin 948 oyla Astane Eşrefiye milletvekili olarak seçilmişti.

11. Dönem İran Meclisi Milletvekilliği ve Uzmanlar Meclisi ara dönem seçimleri 21 Şubat tarihinde yapılmıştı.

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, dün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin açıklamada bulunarak, ülkede Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısının 34'e, vaka sayısının ise 388'e yükseldiğini bildirmişti.

Virüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti.