Koronavirüs nedeniyle İran Kadınlar Futbol Ligi maçları ertelendi

İran Kadınlar 1.Ligi futbol maçları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının oluşturduğu endişe nedeniyle ertelendi.

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugün yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında ölü sayısının 43'e çıktığını belirterek, ülkedeki koronavirüs bulaşan kişi sayısının da toplamda 593'ü bulduğunu ifade etti.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Covid-19), dünya genelinde 83 binden fazla kişiye bulaştı. Kısa sürede 50'den fazla ülkeye yayılan salgında ölenlerin sayısı ise 2 bin 850’yi geçti.