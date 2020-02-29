Azerbaycan, İran ile sınır kapılarını geçici olarak kapatıyor

Bakü hükümeti, yeni tip koronavirüs salgınını önlemek amacıyla İran’la kara sınır kapılarını geçici olarak kapatma kararı aldı.

Azerbaycan basınına göre İran'a açılan sınır kapıları bugünden itibaren 2 haftalık bir süreye kadar kapatılacak.

Azerbaycan Sağlık Bakanlığı, dün bir kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini bildirmişti.

İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen yeni tip koronavirüs (Covid-19), dünya genelinde 83 binden fazla kişiye bulaştı. Kısa sürede 50'den fazla ülkeye yayılan salgında ölenlerin sayısı ise 2 bin 850’yi geçti.