İran'da koronavirüs nedeniyle Meclis tatil edildi

İran İslami Şura Meclisi Başkanlık Heyeti Sözcüsü Esedullah Abbasi, koronavirüs nedeniyle meclis için tatil kararı alındığını bildirdi.

Abbasi, "Heyetin kararı ile ülkede koronavirüsün yayılması nedeniyle, bir sonraki duyuruya kadar meclis oturumları yapılmayacak" dedi.

Öte yandan İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin açıklamada bulunarak, ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısının 34'e, vaka sayısının ise 388'e yükseldiğini belirtmişti.

Virüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti.