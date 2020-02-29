Pakistan İran ile sınır kapılarını yeniden açtı

Pakistan yönetimi Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle kapattığı İran'la olan sınır kapılarını yeniden açtı.

Pakistan İçişleri Bakanı, ülkeye girmek isteyen zairlerin karantina altına alınacağını bildirdi. Ülkenin Sağlık Bakanlığı ise İran'dan Pakistan'a gelen zairlerin hiçbirinde koronavirüs vakası tespit edilmediğini açıkladı.

İslamabad hükümeti, Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle İran ile sınırlarını kapatmıştı.

Pakistan Sağlık Bakanı Zafer Mirza, Twitter'dan yaptığı açıklamada, yaklaşık 200 milyon nüfuslu ülkede ilk kez iki kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini duyurarak, her iki vaka için belirlenen standartların uygulandığını kaydetmişti.

Virüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti.