Bazı ülkeler koronavirüs bilgilerini gizliyor

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, bugün öğleden önce "Ağaç Dikme Günü" dolayısıyla her sene olduğu gibi ikişer fidan dikti.

Ağaç dikme töreninin ardından Devrim Lideri, koronavirüs salgınına dair açıklamada bulunarak, ülke genelinde salgınla mücadele eden sağlık ekiplerine teşekkür etti.

Ayetullah Hamanei, koronavirüs salgını ile mücadelede tüm kurumların Sağlık Bakanlığı ile işbirliği yapmasını tavsiye ederek, salgının önlenmesi konusunda yetkililerin önerileri ile talimatlarının uygulanması gerektiğini vurguladı.

Dünya çapında birçok ülkenin bu sorunla uğraştığını anlatan İslam Devrimi Lideri, "Yetkililerimiz ilk günden itibaren dürüstlük ve içtenlikle kamuyu bilgilendirmiştir; ancak hastalığın daha şiddetli ve yaygın olduğu bazı ülkelerde bilgiler gizleniyor. Elbette o ülkelerdeki hastalara da Allah'tan şifalar diliyoruz" diye konuştu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19), ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti.