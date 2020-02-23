İslam Devrimi Lideri İranlı seçmenlere teşekkür etti

Bugün sabah saatlerinde gerçekleştirdiği fıkıh dersinde konuşan İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, ülkede yapılan meclis seçimlerine ilişkin açıklamada bulundu.

İranlı seçmenlere teşekkür eden Devrim Lideri, katılımdan dolayı düşmanın fırsatçılığı ile kara kampanyasının çökertildiğini ifade ederek, "Ülkenin çeşitli kurumlarını hedef almaya çalışan düşman komplosuna karşı koymak ve karşılık vermek için herkesin duyarlı olması lazım" dedi.

Devrim Lideri, düşmanın seçimlerle ilgili geniş kapsamlı kampanyaları hakkında, “Kara propagandalar birkaç ay önce başlatıldı ve seçim günü yaklaştığında arttı. Düşman medya kuruluşları hastalık ve (korona) virüs bahanesiyle seçmenlerin oy kullanmasını engellemek için en ufak bir fırsatı da kaçıramadılar” ifadelerinde bulundu.

İslam Devrimi Lideri, düşmanların kötü niyetli kampanyalara rağmen Yüce Allah’ın İran halkının iradesinin tecelli etmesine yardımcı olduğunu kaydederek, “Onlar sırf ekonomi, kültür ve insanların dini ve devrimci inançlarına karşı değil, seçimlere de karşı çıkıyor. İslami düzende yapılan seçimler düşmanların dinin demokrasi ile özgürlüğe karşı olduğu iddialarını geçersiz kılmıştır” değerlendirmesinde bulundu.

Ayetullah Hamanei, düşman cephesindeki binlerce kişinin kara kampanya faaliyeti karşısında İran ulusundan milyonlarca kişinin karşılık vermeye hazır olması gerektiğini vurguladı.

İran'da 21 Şubat'ta 11. Dönem Meclis Seçimleri için oy verme süreci ülke genelinde 55 bin noktada İran saatiyle 08.00'de başlamıştı.