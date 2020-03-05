Hindistan'daki müslümanların katliamı son bulmalıdır

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei'nin Eserleri Koruma ve Yayınlama Ofisi Twitter hesabı üzerinden Ayetullah Hamanei'nin beyanatını yayınlayarak, Hindistan'daki müslümanların öldürülmesine tepki gösterdi.

Devrimi Lideri'nin Eserleri Koruma ve Yayınlama Ofisi tarafından atılan tweette, "Dünyanın dört bir yanındaki müslümanların kalbi Hindistan'da müslümanların katlimından yaralıdır. Hindistan hükümeti aşırıcı Hindular yanlısı partilere karşı çıkarak, müslümanların öldürülmesine son vermelidir" ifadesine yer verildi.