İran Ordusu'nun koronavirüsle mücadele tatbikatı başladı

İran Ordusu'nun kurduğu bio-savunma karargahının komutasında bugün koronavirüsle mücadele tatbikatı başladı.

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei, 12 Mart'ta Genelkurmay Başkanlığına Sağlık ve İlaç Karargahı kurulması yönünde talimat vermişti.

Devrim Lideri Ayettullah Hamanei talimatında koronavirüsün "biyolojik saldırı" olabileceğine dair iddialara işaret ederek, "Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) biyolojik saldırı olabileceğine dair kanıtlar dikkate alındığında bu karargah biyolojik savunma tatbikatı hizmeti de verebilir ve bu açıdan milli otoriteyi güçlendirebilir." ifadelerini kullanmıştı.