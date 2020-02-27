İslam Devrim Lideri sağlık personeline teşekkür etti

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei'nin Eserleri Koruma ve Yayınlama Ofisi'nden yapılan açıklamada, Ayetullah Hamanei bugün sabah saatlerinde Tıp Bilimleri Akademisi Başkanı ile görüştü.

Devrim Lideri Ayetullah Hamanei görüşmede Sağlık Bakanlığı, doktorlar ve hemşireler ve tüm sağlık personelini yeni tip koronavirüsün yayılmasını önleme yönündeki çabalarından dolayı takdir etti.

Ayettullah Hamanei, "Koronavirüsü kontrol etme ve yayılmasını engellemek için sarfettiğiniz çabalar son derece değerlidir ve tıp camiasının toplumdaki yerini güçlendiriyor. Aynı zamanda ilahi sonuçları da olacaktır" ifadelerinde bulundu.