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27 Şubat 2020 - 14:40

İslam Devrim Lideri sağlık personeline teşekkür etti

İslam Devrim Lideri sağlık personeline teşekkür etti

 İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Tıp Bilimleri Akademisi Başkanı ile yaptığı görüşmede, Sağlık Bakanlığı, doktorlar ve hemşirelere yeni tip koronavirüsün yayılmasını önleme yönündeki çabalarından dolayı teşekkür etti.

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei'nin Eserleri Koruma ve Yayınlama Ofisi'nden yapılan açıklamada, Ayetullah Hamanei bugün sabah saatlerinde Tıp Bilimleri Akademisi  Başkanı ile görüştü.

Devrim Lideri Ayetullah Hamanei görüşmede Sağlık Bakanlığı, doktorlar ve hemşireler ve tüm sağlık personelini yeni tip koronavirüsün yayılmasını önleme yönündeki çabalarından dolayı takdir etti.

Ayettullah Hamanei, "Koronavirüsü kontrol etme ve yayılmasını engellemek için sarfettiğiniz çabalar son derece değerlidir ve tıp camiasının toplumdaki yerini güçlendiriyor. Aynı zamanda ilahi sonuçları da olacaktır" ifadelerinde bulundu.

News Code 1884824

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