Koronavirüsten hayatını kaybeden sağlık çalışanları şehit olarak sayılacak

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, İran Sağlık Bakanı Said Nemeki'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadelede hayatını kaybeden sağlık çalışanlarını şehit olarak tanımlama önerisini kabul etti.

İran'da şu ana kadar toplam 13 doktor ve hemşire koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, dün yaptığı açıklamada koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısının 237'ye yükseldiğini belirtmişti.