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5 Mart 2020 - 13:55

Düşmanlar İranlıların ruhsal sağlılığını bozmayı amaçlıyor

Düşmanlar İranlıların ruhsal sağlılığını bozmayı amaçlıyor

İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, bazı medya kuruluşlarının İran hakkında sahte haberler yayınladıklarını belirterek, "Düşmanların amacı halkın ruhsal sağlığını bozarak, koronavirüsün etkisini güçlendirmektir" dedi.

İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, kişisel Twitter hesabı üzerinden paylaştığı bir yazıda, "Halkın ruhsal sağlığı, fiziksel sağlıklarına zarar vermek için Batı, İbranice ve Arap medyasının saldırganlığına maruz kalmaktadır" ifadelerinde bulundu.

Şemhani attığı tweette, büyük "gizleme" yalanının İranlıların rusal sağlılığına zarar vermenin 'anahtar kelimesi' olduğunu belirterek, "Düşmanların amacı halkın ruhsal sağlığını bozarak, koronavirüsün etkisini güçlendirmektir" diye kaydetti.

News Code 1884979

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