Haşdi Şabi: Bugün her zamankinden daha güçlüyüz

“Almaalomah.com” sitesinde yer alan habere göre, Haşdi Şabi Güçleri Başkanı Falih el-Fayyad, Irak’ın ikinci büyük vilayeti Musul’un IŞİD terör örgütü tarafından işgal edilmesinin yıldönümü münasebetiyle ilgili düzenlenen etkinlikte konuşma yaptı.

Haşdi Şabi'nin hâlâ çok güçlü olduğunu belirten Fayyad, "Tüm sahalarda iyi bir mücadele sergileme konusunda daha da kararlıyız. Bunlar, hareketin asla vaatlerinden vaz geçmeyeceği ve vatanını hayal kırıklığına uğratmayacağını gösteriyor” dedi.

Şii aleminin önde gelen taklit mercii Ayetullah Sistani’nin fetvasına da değinen Fayyad, “Bu fetva yiğitlerin uyanışını sağladı ve Hz. İmam Hüseyin’in (as) ‘Zillet bizden uzaktır’ sloganını canlandırdı” ifadesini kullandı.

Haşdi Şabi Güçleri Başkanı, “Kentlerimizi terör örgütü IŞİD’den kurtarma operasyonu sırasında tüm dünya teröristlerin kahramanlarımızla karşılaşmak yerine fare gibi kaçtığına tanıklık etti” diye konuştu.

10 Haziran 2014 tarihinde IŞİD örgütü tarafından işgal edilen Musul vilayeti, 29 Haziran 2017 tarihinde IŞİD işgalinden tamamen kurtarılmıştı.