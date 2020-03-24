ABD'liler koronavirüsü düşmanlıkları sürdürme fırsatı olarak görüyorlar

İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Şemhani, kişisel Twitter hesabı üzerinden paylaştığı bir yazıda şu ifadelerde bulundu:

"Amerikan politikacılar yeni tip koronavirüsü (Kovid- 19) düşmanlıklarını sürdürmek için bir fırsat olarak görüyorlar. Örnek olarak, ABD Ticaret Bakanının koronavirüsün Çin'de yayılması ve bunun ABD için getireceği olumlu ekonomik etkisinden sevinci veya Pompeo'nun İran'a askeri saldırı süzenleme önerisi onların düşmanlıklarını sürdümek için koronavirüsü bir fırsat olarak gördüklerini gösteriyor. Gerçekten koronavirüs hangi hasta ve cani beyinin sonucudur?"