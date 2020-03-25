Libya'da ilk koronavirüs vakası

Libya'da Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezi'nin Facebook sayfasından yapılan yazılı açıklamada, 1 kişide Kovid-19 tespit edildiği duyuruldu. Böylelikle ülkede ilk vaka görülmüş oldu.
Açıklamada, halktan Sağlık Bakanlığının aldığı koruyucu önlemlere uymaları istendi.
Daha önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında bütün Libya topraklarında sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 16 bin 500'ü aştı.
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