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25 Mar 2020 11:16

Libya'da ilk koronavirüs vakası

Libya'da ilk koronavirüs vakası

Libya'da Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezi, 1 kişide Kovid-19 tespit edildiği duyuruldu.

Libya'da Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezi'nin Facebook sayfasından yapılan yazılı açıklamada, 1 kişide Kovid-19 tespit edildiği duyuruldu.  Böylelikle ülkede ilk vaka görülmüş oldu.

Açıklamada, halktan Sağlık Bakanlığının aldığı koruyucu önlemlere uymaları istendi.

Daha önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında bütün Libya topraklarında sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 16 bin 500'ü aştı.

News Code 1885398

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