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19 Nis 2020 11:20

Libya'da Hafter güçlerinin saldırısında 10 kişi yaralandı

Libya'da Hafter güçlerinin saldırısında 10 kişi yaralandı

Libya'nın doğusundaki Halife Hafter'e bağlı güçlerin başkent Trablus'un doğusuna Grad füzeleriyle düzenlediği saldırıda 10 kişi yaralandı.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Öfke Volkanı Operasyonu Basın Merkezince yapılan yazılı açıklamada, Hafter güçlerinin, Arrade bölgesine düzenlediği saldırıda 4'ü çocuk 10 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu saldırının, Hafter güçlerinin, verilen kayıpları telafi amacıyla düzenlediği saldırıların bir parçası olduğu ifade edildi.

Hükümet güçleri, bugün başkent Trablus'un güneydoğusundaki Terhune kentini geri almak için Hafter milislerine karşı operasyon başlatmış, 102 milisi esir almıştı.

Kaynak: AA

News Code 1885873

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