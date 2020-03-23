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24 Mar 2020 01:39

Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 1529'a ulaştı

Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 1529'a ulaştı

Türkiye Sağlık Bakanı Koca "Son 24 saatte 3 bin 672 test sonuçlandı. 293 yeni tanı kondu. Çabalarımıza rağmen, hastalığa yenik düşen 7 insanımız daha oldu" açıklamasını yaptı.

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son duruma ilişkin açıklama yaptı. Koca, “Son 24 saatte 3 bin 672 test sonuçlandı. 293 yeni tanı kondu. Çabalarımıza rağmen, hastalığa yenik düşen 7 insanımız daha oldu. Gençlere uyarımız var. Salgının dışında değilsiniz. Hayatınızı yavaşlatın. Risk ortamına girmeyin. Riski evinize taşımayın. Evde kalın. Hayat eve sığar” şeklinde konuştu.

SON 24 SAATTE 3.672 test sonuçlandı. 293 yeni tanı kondu. Çabalarımıza rağmen, hastalığa yenik düşen 7 insanımız daha oldu. GENÇLERE UYARIMIZ VAR: Salgının dışında değilsiniz. Hayatınızı yavaşlatın. Risk ortamına girmeyin. Riski evinize taşımayın. Evde kalın. Hayat eve sığar.

​Türkiye'de koronavirüsten gerçekleşen can kaybı 37'ye ulaşırken, vaka sayısı 1529 oldu.

News Code 1885381

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