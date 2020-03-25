Devrim Muhafızları'nın biyolojik savunma tatbikatı başaldı

İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri'nin biyolojik savunma tatbikatı bugün Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu ile koordineli olarak Tuğgeneral Muhammed Pakpur'un komutasında başladı.

Ülke genelinde 3 bin ve Tahran'da 100 noktada düzenlenen tatbikat kapsamında Devrim Muhafızları kara kuvvetleri birimleri koronavirüsten etkilenen vatandaşları tespit ederek hastalığın yayılmasını engelleyecektir.

Kovid-19 adıyla adlandırılan yeni koronavirüs Aralık 2019’da Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkmıştı. Son verilere göre dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 16 bin 500'ü aşmıştır.