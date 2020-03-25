  1. Siyaset
25 Mar 2020 13:45

Devrim Muhafızları'nın biyolojik savunma tatbikatı başaldı

Devrim Muhafızları'nın biyolojik savunma tatbikatı başaldı

İran Devrim Muhafızlar Kara Kuvvetleri'nin biyolojik savunma tatbikatı, Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu ile koordineli olarak başladı.

İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri'nin biyolojik savunma tatbikatı bugün Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu ile koordineli olarak Tuğgeneral Muhammed Pakpur'un komutasında başladı.

Ülke genelinde 3 bin ve Tahran'da 100 noktada düzenlenen tatbikat kapsamında Devrim Muhafızları kara kuvvetleri birimleri koronavirüsten etkilenen vatandaşları tespit ederek hastalığın yayılmasını engelleyecektir.

Kovid-19 adıyla adlandırılan yeni koronavirüs Aralık 2019’da Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkmıştı. Son verilere göre dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 16 bin 500'ü aşmıştır.

News Code 1885403

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