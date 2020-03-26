  1. Kültür
26 Mar 2020 11:43

Sanat dünyasından bir isim kovid- 19'dan hayatını kaybetti

Sanat dünyasından bir isim kovid- 19'dan hayatını kaybetti

'Tiyatronun ozanı' olarak bilinen, çok sayıda ödülün sahibi senarist Terrence McNally koronavirüsten hayatını kaybetti.

Caz müziğin efsane isimlerinden Manu Dibango'dan sonra 81 yaşındaki Amerikalı oyun yazarı Terrence McNally de koronavirüs salgınından dolayı yaşamını yitirdi.

Tiyatro alanında en saygın ödüllerden olan Tony Ödülleri’ni tam dört kez kazanan McNally'nin  daha önce de akciğer kanserine yakalandığı belirtildi.

Terrence McNally, Love! Valour! Compassion!” (1995) and “Master Class” (1996). He also earned Tonys for the books of the musicals “Kiss of the Spider Woman” (1993) ve “Ragtime” (1998) adlı oyunlarıyla Tony Ödülü kazanmıştı.

News Code 1885412

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