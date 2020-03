Sanat dünyasından bir isim kovid- 19'dan hayatını kaybetti

Caz müziğin efsane isimlerinden Manu Dibango'dan sonra 81 yaşındaki Amerikalı oyun yazarı Terrence McNally de koronavirüs salgınından dolayı yaşamını yitirdi.

Tiyatro alanında en saygın ödüllerden olan Tony Ödülleri’ni tam dört kez kazanan McNally'nin daha önce de akciğer kanserine yakalandığı belirtildi.

Terrence McNally, Love! Valour! Compassion!” (1995) and “Master Class” (1996). He also earned Tonys for the books of the musicals “Kiss of the Spider Woman” (1993) ve “Ragtime” (1998) adlı oyunlarıyla Tony Ödülü kazanmıştı.