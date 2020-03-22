Juventus'un Arjantinli yıldızı kovid- 19'a yakalandı

TRT Spor'a göre, İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'un 26 yaşındaki futbolcusu Paulo Dybala, kız arkadaşı ile birlikte koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Paulo Dybala’nın Kovid-19 testinin pozitif çıktığı, oyuncunun kendisini gönüllü olarak izole ettiği belirtildi.

Açıklamada, Dybala’da herhangi bir semptom görülmediği ve iyi durumda olduğu kaydedildi.

Bu arada, yıldız oyuncu da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Herkese merhaba, Oriana ile beraber şimdi Kovid-19 test sonuçlarımızın pozitif çıktığını öğrendik. Sizi de

bilgilendirmek istedik. Neyse ki biz şu anda gayet iyi durumdayız. Mesajlarınız için teşekkür ederiz. Herkese selamlar" ifadelerini kullandı.