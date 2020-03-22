  1. Spor
22 Mar 2020 13:22

Juventus'un Arjantinli yıldızı kovid- 19'a yakalandı

Juventus'un Arjantinli yıldızı kovid- 19'a yakalandı

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'un Arjantinli yıldızı Paulo Dybala, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

TRT Spor'a göre, İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'un 26 yaşındaki futbolcusu Paulo Dybala, kız arkadaşı ile birlikte koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Paulo Dybala’nın Kovid-19 testinin pozitif çıktığı, oyuncunun kendisini gönüllü olarak izole ettiği belirtildi.

Açıklamada, Dybala’da herhangi bir semptom görülmediği ve iyi durumda olduğu kaydedildi.

Bu arada, yıldız oyuncu da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Herkese merhaba, Oriana ile beraber şimdi Kovid-19 test sonuçlarımızın pozitif çıktığını öğrendik. Sizi de

bilgilendirmek istedik. Neyse ki biz şu anda gayet iyi durumdayız. Mesajlarınız için teşekkür ederiz. Herkese selamlar" ifadelerini kullandı.

News Code 1885355

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